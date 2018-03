Prefeitura libera o 2.º lote de devoluções A Prefeitura de São Paulo realiza hoje o pagamento do segundo lote de devoluções das tarifas da inspeção veicular. Terão direito ao ressarcimento os donos de veículos com final de placas 1 e 2. O valor é de R$ 52,73 e será depositado na conta corrente fornecida pelos donos dos veículos. Quem optou por ordem de pagamento precisa ir a uma agência do banco Itaú. A consulta do segundo lote pode ser feita por meio do site www.devolucaoinspecao.prefeitura.sp.gov.br.