Prefeitura promove ação de combate à dengue na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio promove na próxima sexta-feira, 27, o mutirão do programa "Ação nos Bairros contra a Dengue" na Comunidade da Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande, na zona oeste da cidade.

Cerca de 90 agentes de vigilância em saúde, além de voluntários, participarão da atividade, das 9h às 13h, com o objetivo de eliminar focos do mosquito transmissor e promover atividades de prevenção à doença com estandes e distribuição de material informativo.

A ação acontece em parceria com a Comlurb e com a 9ª Coordenadoria Regional de Educação. O ponto de encontro será na Escola Municipal Fabio César Pacífico, na Rua Pavão, s/nº - Campo Grande.