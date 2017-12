Prefeitura quer parte do terreno do aeroporto Há dez anos, a Prefeitura de São Paulo tenta, sem sucesso, convencer a União a ceder parte do Campo de Marte - criado há 87 anos, o mais antigo da cidade- para a construção de um parque. A última tentativa foi feita pela gestão Gilberto Kassab. Após o acidente com o Airbus da TAM, em julho, o prefeito se reuniu com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e reiterou o pedido feito pelos antecessores. Além de criar um parque, a idéia de Kassab é utilizar parte da área para ampliar o Parque de Convenções do Anhembi. Mais uma vez, as negociações não avançaram.