Prefeitura realiza audiências temáticas A Prefeitura de São Paulo vai realizar nos dias 27 e 28 audiências temáticas sobre o plano de metas do Município, a Agenda 2012. O primeiro encontro, às 20 horas do dia 27, no auditório da Subprefeitura de Pinheiros, apresentará metas da Cidade Criativa, Cidade de Oportunidades e Cidade Eficiente. Os eixos Cidade de Direitos, Cidade Sustentável e Cidade Inclusiva serão debatidos no dia 28, às 19 horas, na Universidade Livre do Meio Ambiente e Cultura de Paz, no Parque do Ibirapuera. As metas estão em www.prefeitura.sp.gov.br/agenda2012.