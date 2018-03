Prefeitura recupera 87 veículos abandonados nas ruas do Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) recuperou até a tarde desta terça-feira, 6, 87 veículos enguiçados abandonados pelos motoristas nas ruas da cidade, que sofre com a forte chuva desde ontem, 5.

Segundo a Prefeitura, os veículos foram deslocados para lugares mais altos, como calçadas e postos de gasolina das imediações.

Também foram retirados veículos inundados ou com problemas mecânicos na Praça da Bandeira, em ruas da Tijuca, do Humaitá, Jardim Botânico e no entorno da Central do Brasil.

