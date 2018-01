Prefeitura retoma fura-fila e promete gastar menos O fura-fila não será mais elétrico e seus ônibus não circularão sobre trilhos. As obras, paralisadas desde outubro de 2000, serão reiniciadas dentro de três semanas e concluídas em um ano e meio, obedecendo a um novo projeto. "Veículos a diesel vão rodar por corredores de viagem magnética no nível do solo, com os ônibus mantidos em alinhamento por meio de um sistema de imã", anunciou, nesta quinta-feira o secretário municipal de Transportes, Carlos Zarattini. A retormada das obras foi possível porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou financiamento à Prefeitura de R$ 247 milhões, dos quais R$ 180 milhões vão para o fura-fila. "A modificação do projeto permitirá redução no custo, passando de R$ 274 milhões para R$ 180 milhões", disse. A primeira linha do fura-fila não se estenderá apenas até o Sacomã. Numa segunda fase, vai se prolongar até São Mateus, passando pelo terminal de ônibus da Vila Prudente. "Se o trajeto se restringisse ao Sacomã, seu alcance social seria pequeno, e o custo-benefício não justificaria", explicou. "Com o novo projeto, cerca de 1,5 milhão de pessoas serão atendidas."