Prefeitura vai entregar leite na casa de aluno A Prefeitura anunciou que vai mudar o sistema de entrega do Leve Leite no próximo ano, de forma que a família do aluno receba diretamente o benefício. Este ano, os Correios continuarão a levar o produto para as escolas. Em 2009, o produto será levado diretamente para a casa dos alunos, assim como os uniformes escolares. Com isso, todos os profissionais da Educação de cada uma das cerca de 1,3 mil escolas municipais ficarão livres dessa tarefa para se dedicar exclusivamente às questões pedagógicas. Para que isso ocorra, a administração do programa passará a ser da Secretaria de Educação.