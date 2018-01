Prefeitura vai investigar funcionários suspeitos de irregularidades A força-tarefa criada pela prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT) para combater a corrupção na administração municipal promete uma devassa fiscal sobre funcionários suspeitos de irregularidades. O objetivo do rastreamento é descobrir servidores cuja evolução do patrimônio não seja compatível com os salários que recebem da Prefeitura. "Se não conseguirmos enquadrar na esfera criminal, vamos atacar a questão fiscal", disse o promotor José Carlos Blat, que integra a força-tarefa. Hoje, foi realizada a primeira reunião oficial, no Palácio das Indústrias. Sob a supervisão do ouvidor-geral da Prefeitura, Benedito Mariano, o grupo é composto por representantes do Ministério Público Estadual (MPE) Ministério Público Federal (MPF), Secretaria de Implementação das Subprefeituras (SIS), Secretaria da Segurança Pública e Secretaria de Estado da Fazenda. O objetivo é desenvolver ações articuladas para o combate à corrupção e o comércio de produtos ilegais na cidade. Blat afirmou que a investigação começará após o levantamento dos cerca de 400 funcionários que já respondem a algum tipo de investigação na Prefeitura. "Não pode ser uma investigação generalizada sobre a categoria dos servidores, pois isso seria arbitrário", salientou o promotor. O procurador Sérgio Suiama, do MPF, explicou que a investigação será em cima do cadastro físico da pessoa (CPF) e da movimentação bancária do correntista, por intermédio do pagamento da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira (CPMF). Segundo ele, os dados dos suspeitos serão enviados à Receita Federal, para realização de uma investigação tributária, que pode resultar em uma ação por sonegação fiscal. No caso, os rendimentos da pessoa serão cruzados com a movimentação de CPMF. "Se alguém pagou uma quantia muito grande do imposto e que não é compatível com sua renda, a origem da receita será investigada", explicou o procurador. Suiama disse que o procedimento tem sido eficiente em investigações sobre sonegação fiscal. "Muitos sonegadores têm deixado rastros por causa da CPMF, o que facilita os trabalhos." Se a incompatibilidade de vencimentos for muito relevante, a investigação pode ser estendida aos familiares do servidor, para detectar possíveis processos de lavagem de dinheiro e transferência de bens para terceiros. Caso fique comprovado que a origem do dinheiro envolva verba pública, os dados voltam para o MPE, que pode propor uma ação por improbidade administrativa contra o acusado. "Os casos de improbidade são mais fáceis de serem incriminados", disse Suiama. Ações A primeira reunião foi basicamente para discutir ações em cada uma das esferas participantes da Força-Tarefa Permanente e Integrada, nome oficial do grupo. A medida foi uma resposta do governo às denúncias de corrupção que começaram a surgir na administração, no mês passado. No decreto que criou a força-tarefa, a prefeita justifica a medida como uma forma de combater "ações criminosas" dentro e fora do governo. O objetivo é combater desde a extorsão de dinheiro por parte de fiscais ao comércio de produtos ilegais, especialmente nas regiões da Sé (centro), Santo Amaro (zona sul), Lapa e Pinheiros, ambas na zona oeste, áreas onde há maior concentração do comércio ambulante na capital. Segundo Mariano, algumas medidas já estão definidas. Uma delas é o mapeamento de regiões onde é praticado o comércio de itens ilegais e falsificados. "São locais com alto índice de comércio de produtos de contrabando, cargas roubadas e pirateadas", disse o ouvidor. O procurador Suiama afirmou que um dos objetivos da ação é identificar e enquadrar os fornecedores de mercadorias roubadas e contrabandeadas. "As ações não podem ser apenas em cima do camelô que vende o produto falsificado", disse. "É muito importante detectar, identificar os fornecedores e onde essas mercadorias são depositadas." Um banco de dados com informações para a força-tarefa começará a ser elaborado a partir da próxima semana. "O trabalho eficiente depende da troca de informações sobre a corrupção", disse Mariano. Disque-Denúncia A força-tarefa também estuda a possibilidade de reativar o Disque-Denúncia, um serviço que ficou famoso durante o caso da máfia dos fiscais: investigação da rede de corrupção na administração municipal entre 1998 e 2000, na gestão de Celso Pitta (PSL). Trata-se de um telefone pelo qual a população pode fazer denúncias de corrupção praticada por funcionários públicos.