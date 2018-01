Prefeitura vai recorrer contra liminares obtidas pela Shell A Prefeitura de São Paulo, por meio da Administração Regional do Ipiranga, informou hoje que vai recorrer à Justiça na tentativa de cassar as duas liminares obtidas na segunda-feira pela Shell, que suspenderam a interdição de um depósito da empresa na Vila Carioca, zona sul de São Paulo. O depósito apresenta problemas de contaminação por produtos químicos. Ontem, a Prefeitura interditou o local porque o alvará de funcionamento está vencido desde 1985, mas a Shell obteve na Justiça o direito de voltar a operar o depósito. A interdição durou apenas oito horas. A reação da Prefeitura, no entanto, não será imediata. Hoje, a regional Ipiranga informou que tem dez dias para tentar cassar as liminares. Os moradores vizinhos da Shell, assustados com a possibilidade de a contaminação oferecer risco à saúde, se surpreenderam com a rapidez com que a Shell obteve as liminares. "A gente jamais achava que ia acontecer isso", disse Edvirges Aparecida Ferreti. "É revoltante." Por sugestão do líder do governo municipal na Câmara, vereador José Mentor (PT), a CPI dos Postos de Combustíveis pediu uma audiência com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) para tratar do assunto. O objetivo é pedir ao governador maior empenho por parte dos órgãos estaduais na investigação da contaminação do solo e do lençol freático na área do depósito. Risco de contaminação O secretário de Estado do Meio Ambiente, José Goldemberg, em entrevista à Rádio Eldorado, comentou o levantamento realizado pela secretaria, que apontou risco de contaminação por combustível em 255 áreas de São Paulo. Ele disse que ainda não foi possível estabelecer o grau de periculosidade que eles representam para a população. Quanto ao depósito da Shell, o secretário afirmou que o problema foi descoberto há pouco tempo e ainda não foi possível avaliar a gravidade da situação.