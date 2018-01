Prefeitura vai retomar o Paulistão, ex-"Fura-Fila" A Prefeitura de São Paulo irá retomar, na próxima terça-feira, as obras do polêmico projeto de Veículo Leve Sobre Pneus (VLP), o antigo Fura-Fila, que teve seu projeto original remodelado e foi rebatizado pela prefeita Marta Suplicy (PT) de Paulistão. O anúncio foi feito pelo secretário municipal dos Transportes, Carlos Zarattini, durante audiência com os vereadores, onde teve que prestar esclarecimentos sobre a atual situação do sistema de transporte da cidade. O início simbólico das obras será feito durante uma solenidade no canteiro de obras da futura estação Parque D. Pedro. Esse primeiro trecho irá até o Sacomã e, posteriormente, será construído o trecho 2, indo até São Mateus, passando pelo terminal de Vila Prudente. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal dos Transportes (SMT), desde a gestão do ex-prefeito Celso Pitta (PSL), quando as obras foram iniciadas, foram aplicados R$ 108 milhões na construção e, para que o dinheiro gasto não fosse desperdiçado, a atual administração resolveu retomar as obras. A previsão do custo total do VLP, calculando o que já foi gasto, é de R$ 382 milhões. Pelo novo projeto, o VLP correrá ao nível do solo e não em linhas elevadas, como previa a proposta original. A prefeitura prevê que 1,5 milhão de pessoas serão atendidas pelo meio de transporte. Para o consultor da Agência Nacional de Transportes (ANTP), Laurindo Junqueira, que foi secretário de transportes em Campinas e Santos, o projeto do VLP foi desenvolvido de uma forma em que não há ligações com outros meios de transportes, como o Metrô. "A população foi prejudicada, porque o Metrô mudou sua obras em decorrência do VLP", afirmou o consultor. Para ele, a Prefeitura deveria fazer parcerias com o Estado e investir os recursos na ampliação da rede do Metrô. Junqueira diz que o Paulistão é um projeto que já nasce manco. "O VLP foi muito criticado porque leva o nada a lugar nenhum. É um projeto que já nasce manco. Não houve integração, nasceu com características políticas, o traçado é vazio, ele tinha que atender regiões mais carentes e não áreas secundárias", disse Junqueira. Intervenção Durante o esclarecimento que prestava aos vereadores, o secretário dos Transportes, Carlos Zarattini, disse que diante de novas greves no sistema de ônibus, a Prefeitura vai estudar a questão "caso a caso", e que a intervenção nas empresas é prejudicial para o Poder Público, que assume dívidas da empresa interditada. " Não é interessante ficar fazendo interdição, mas (em caso de paralisação) vamos estudar casa a caso", disse o secretário. Além disso, o secretário disse como os motoristas e cobradores de ônibus ainda não receberam o plano de saúde dos empresários, reivindicado na ultima negociação da categoria. Com isso, as empresas de ônibus continuam pagando a taxa de administração de R$ 0,02 para a São Paulo Transportes (SPTrans), que seria abolida após o acordo entre as empresas e o sindicado da categoria.