Prêmio acumulado da Mega-Sena promete tranqüilidade

O prêmio acumulado da Mega-Sena de R$ 18 milhões, que será sorteado no sábado, 29, a partir das 20 horas, pode dar muita tranqüilidade para o sortudo que levar o dinheiro. Isso porque, se aplicado na poupança, o prêmio rende R$ 4.500,00 por dia, ou R$ 135 mil por mês. Este é o maior prêmio dos últimos dois meses da principal loteria da Caixa Economica Federal. No início de setembro, a Mega-Sena pagou mais de R$ 24 milhões a um apostador de Lavras (MG). As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. Os números sorteados no último concurso (1025): 10- 27 - 28 - 29 - 40 - 52.