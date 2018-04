Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1100 da Mega-Sena. A quina saiu para 119 apostas, com prêmio de R$ 16.950,03, e a quadra teve 10.353 ganhadores, com prêmio de R$ 278,32. Confira os números sorteados, conforme a Caixa Econômica Federal: 07 - 17 - 18 - 33 - 41 - 42. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, em 19 de agosto, é estimado em R$ 23 milhões.

Veja também:

Aposta vai ficar mais cara