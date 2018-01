Prêmio da Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 34 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.153 da Mega-Sena. O valor acumulado é de R$ R$ 32.297.124,60 e a Caixa Econômica Federal estima que o valor do prêmio para a próxima quarta-feira chegue a R$ 34 milhões.

A quina saiu para 148 acertadores, com prêmio individual de R$ 16.706,38; a quadra teve 9.655 ganhadores, cabendo R$ 365,84 a cada um dos cartões premiados.

Os números sorteados foram: 06 - 17 - 19 - 34 - 46 - 55