Prêmio da Mega-Sena acumulou

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso número 1.107 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira, 9. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o prêmio, no sorteio a ser realizado no próximo sábado, 12, chegue a R$ 7 milhões.

A Quina teve 85 ganhadores, com prêmio de R$ 14.819,61 para cada um. A Quadra teve 6.294, com prêmio individual de R$ 285,91.

Os números sorteados: 03-09-20-36-53-54