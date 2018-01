Prêmio da Mega-Sena desta quarta chega a R$ 1,7 milhão

A Mega-Sena pode pagar R$ 1,7 milhão para quem acertar as seis dezenas do concurso 1049, que será sorteado nesta quarta-feira, 18, em Aracati, no Ceará. Na mesma noite, a Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 907 da Lotomania. O prêmio está acumulado em R$ 2,6 milhões e a aposta custa apenas R$ 1. Às 19h, ocorre a extração da Loteria Federal, concurso 4321. Carnaval Por conta do feriado de carnaval, não será realizado nenhum sorteio ou apuração durante de loterias, mais especificamente nos dias 23 e 24 de fevereiro. Sendo assim, os resultados da Loteca (351) e Lotogol (353) só estarão disponíveis na quarta-feira, 25. O concurso 404 da Lotofácil, que seria realizado na segunda-feira, 23, foi adiado para quinta-feira, 26. O mesmo acontece com o concurso 2020 da Quina. Já a Dupla Sena (738) será sorteada na sexta-feira, 20.