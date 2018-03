Prêmio da Mega-Sena deste sábado chega a R$ 23 milhões

SÃO PAULO - O prêmio do concurso 1.225 da Mega-Sena deste sábado, 23, pode pagar aos acertadores das seis dezenas da faixa principal o valor aproximado de R$ 23 milhões, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal (CEF).

As dezenas serão sorteadas na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, direto do Caminhão da Sorte, às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 2,00.

Apesar de ter havido ganhador no último concurso (1.224), que deu um prêmio de R$ 13 milhões para Carapicuíba, na Grande São Paulo, já existia um grande valor acumulado para o concurso de final 5 por conta da grande arrecadação da extração 1.220, que pagou o maior valor em sorteios regulares da Mega-Sena, com R$ 119 milhões, segundo a CEF.