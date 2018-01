Prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 100 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1,139 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado neste sábado na cidade de Tubarão (SC).

O valor do prêmio está acumulado em R$ 61.731.493,11 e a previsão da Caixa Econômica Federal é de que possa alcançar os R$ 100 milhões, no sorteio do dia 31.

A Quina teve 25 ganhadores, com prêmio de R$ 31.748,14 para cada um. A quadra vai pagar R$ 553,37 para cada um dos 2.049 acertadores.