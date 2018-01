Prêmio da Mega Sena sai para apostador de Brasília

Um apostador de Brasília acertou as seis dezenas do concurso de número 913 da Mega Sena. Ele receberá o prêmio de R$ 2.915.782,13. Os números sorteados na quarta-feira em Siqueira Campos/PR, são: 14 - 30 - 36 - 38 - 46 - 59. A Quina teve 27 acertadores e cada um receberá R$ 30.911,51. Já a Quadra foi acertada por 2.683 apostadores, cujo prêmio é de R$ 309,90. A estimativa de prêmio para a Mega Sena no próximo concurso, sábado, é de R$ 1.200.000,00.