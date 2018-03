Prêmio de R$ 55,5 mi da Mega Sena será dividido por 18 pessoas

O segundo maior prêmio da Mega Sena, sorteado no sábado, 1º, vai ser dividido entre 18 apostadores. Em duas apostas, eles acertaram as seis dezenas sorteadas e vão receber o prêmio de R$ 55,5 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, metade do montante teve como destino um grupo de 13 pessoas de Porto Velho, em Rondônia. A outra parte do prêmio foi dividida por cinco apostadores de Joaçaba, em Santa Catarina, que apostaram um único bilhete de seis dezenas, de R$ 1,50, no concurso 898. As dezenas sorteadas na Mega Sena foram 03 - 04 - 08 - 30 - 45 - 54 e cada grupo vai receber R$ 27.782.053,83. O próximo concurso da Mega Sena, de número 899, será sorteado na quinta-feira, 5, em São Luis, no Maranhão, e deve pagar R$ 1,5 milhão. O concurso 900, agendado para o sábado, 8, está acumulado em R$ 18,1 milhões, pois a cada concurso 25% da arrecadação da loteria acumula para os concursos de finais 0 e 5.