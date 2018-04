Prêmios da Quina e Mega Sena chegam a R$ 132 milhões juntos Juntos os prêmios do sorteio especial da Quina de São João e da Mega Sena acumulada poderão pagar R$ 132 milhões. A quina será sorteada na sexta-feira, 24, e a Mega Sena no sábado. Com o valor seriam possível comprar 5.280 carros populares ou ter um rendimento de R$ 366 mil por mês ou R$ 440 mil por mês com cada um dos prêmios.