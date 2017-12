Presa em flagrante dupla de travestis em assalto a empresário Os travestis Marcelo Oliveira do Nascimento, de 23 anos, conhecido como Michelle, e Jaílson Pequeno de Lima, de 28, a Raiane, foram autuados em flagrante, na madrugada desta terça-feira, acusados de assaltar o empresário Josué dos Santos Ferreira, de 34, na Avenida Itacira, no Planalto Paulista. Ferreira dirigia seu Vectra e, quando parou num semáforo, foi atacado pelos travestis. Os vidros do carro estavam abertos. Michelle, pela janela do motorista, agarrou o pescoço do empresário, mandou ele parar o carro e tirou a chave do contato. Em seguida, Raiane abriu a porta do passageiro e ameaçou cortar o rosto de Ferreira com uma gilete. O empresário foi agredido e os travestis roubaram sua pasta com documentos e dinheiro. Levaram o relógio e a chave do Vectra. Três pessoas que estavam num carro telefonaram para o 190. Os soldados chegaram poucos minutos depois e prenderam a dupla, que estava com um grupo de travestis.