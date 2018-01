Presa maior quadrilha do tráfico da zona leste Policiais do 31º DP (Vila Carrão) apreenderam até uma máquina de contar dinheiro com a maior quadrilha de traficantes da zona leste, desarticulada ontem. Foram presas sete pessoas. Segundo a Polícia Civil, todas têm ligação com o Primeiro Comando da Capital. O bando também tinha 30 quilos de cocaína, 15 armas e 2 mil projéteis.