Presa quadrilha do golpe da previdência

Dez integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes em contribuintes de um fundo de previdência foram presos ontem pela Delegacia de Repressão e Estelionato do Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado (Deic). Chefe do grupo, Janete Gomes dos Santos costumava se apresentar como a suposta Doutora Roberta, uma advogada responsável por liberar indenizações de contribuintes que entraram com ação na Justiça ao verem o dinheiro se desvalorizar com os planos econômicos do governo. ''''Trata-se de um fundo de previdência antigo, aberto em 1960, a Capemi'''', diz Fábio Pinheiros Lopes, delegado titular. ''''É um dos cinco maiores do País. A maioria das vítimas tem idade avançada e contribuiu durante quase toda a vida.'''' A quadrilha, segundo o delegado, conseguiu o cadastro detalhado das pessoas que entraram na Justiça. ''''Eles tinham o nome, o RG e até mesmo o valor pretendido na ação.'''' A vítima recebia um telegrama do Fórum Central Cível de São Paulo, que dava notícias sobre a ação. No final da correspondência, havia um telefone de contato, um celular. ''''O fato de não ser um telefone fixo já seria um indício de que havia algo de errado. As pessoas querem tanto receber, que ficam cegas'''', diz Lopes. Ao ligar no celular, as vítimas eram atendidas por uma secretária, que se identificava como sendo do Fórum. Mas quem dava todas as coordenadas era a Doutora Roberta, que cobrava 10% sobre o valor das ações - que variavam de R$ 1 mil a R$ 42 mil. ''''Os mais desconfiados diziam que só pagariam os honorários mediante depósito do valor da restituição'''', diz o delegado Maurício Guimarães Soares, assistente da diretoria do Deic. Até para esses casos havia um esquema. Era providenciado o depósito na conta da vítima de um cheque roubado, comprado de terceiros, no valor da ação. Ao ver o total no banco, a pessoa pagava os 10%. Quando percebia que o cheque havia voltado, já era muito tarde. Daí, começava a segunda batalha. A vítima ligava para o falso escritório de advocacia para falar com a Doutora Roberta. E dificilmente conseguia encontrá-la. Houve casos de pessoas que ligaram chorando, de acordo com a polícia, que gravou ligações telefônicas da quadrilha. ''''Cortaram a minha luz. Vou ficar a noite toda com as crianças no escuro. Peguei muitos empréstimos'''', implorava aos prantos, uma vítima, identificada como Iara.