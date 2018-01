Presa quadrilha que assaltou condomínio em SP A Polícia Militar prendeu ontem em São Paulo Francisco Rodrigues de Souza, acusado de liderar a quadrilha que invadiu e assaltou cinco apartamentos de um condomínio de luxo na Vila Mariana, zona sul da capital, no dia 3 de abril. Na ocasião, o grupo agrediu a coronhadas o vice-consul da Coréia do Sul, Ok Sok Kao, morador do prédio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o bandido está detido na 4º Delegacia Seccional de São Paulo.