Presa quadrilha que realizava sequestros relâmpagos no Rio

SÃO PAULO - Foram presos na terça-feira, 13, três homens integrantes de uma quadrilha que realizava sequestros relâmpagos no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, eles são acusados de participar de um sequestro relâmpago contra uma mulher, que acabou com um agente da Delegacia Antissequestro (DAS) baleado, no dia 21 de novembro deste ano, no Centro.

Investigações apontam que o grupo já agiu em Bangu, Ilha do Governador, Del Castilho e outros bairros. De acordo com os agentes, os criminosos também já entraram em confronto com policiais militares em outras ocasiões.