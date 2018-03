Presa quadrilha que roubava veículos Quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubo, receptação e adulteração de carros foram presos no Jardins das Imbuías, na zona sul de São Paulo. Com os criminosos foram apreendidos armamento pesado, cerca de mil talões de cheques e centenas de documentos de veículos em branco. O líder da quadrilha era o mecânico Marco Pereira Basil, de 36 anos, fugitivo do Instituto Penal Agrícola de Bauru, onde cumpria pena por roubo e receptação.