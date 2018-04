Presas 21 pessoas por tráfico de drogas e crimes de pistolagem no Ceará

SÃO PAULO - Uma operação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) prendeu 21 pessoas nesta sexta-feira, 2. Os presos são suspeitos de serem pistoleiros e terem envolvimento com o tráfico de drogas A maioria das prisões foi feita no município de Tabuleiro do Norte, no interior do Estado. Apenas um mandado foi cumprido em Fortaleza.

Policiais civis e militares participam da ação chamada de Tabuleiro Livre. Segundo a SSPDS, durante a operação foram apreendidas duas escopetas calibre 12 e uma calibre 28, dois revólveres calibre 38 e dois calibre 32, duas pistolas 380, além de munição para as armas.