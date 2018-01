Presas fazem festa de réveillon com maconha e cocaína no Recife; assista

RECIFE - Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma festa de réveillon com drogas, bebidas e 'selfies' dentro de um presídio feminino no Recife, capital de Pernambuco. No vídeo, detentas da Colônia Penal Feminina do Recife, na zona oeste da cidade, aparecem fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo e dançando.

Apesar de proibidos, os celulares também aparecem nas filmagens. Pelas imagens, é possível perceber que não há interferência de agentes penitenciários. O episódio teria ocorrido no dia 31 do mês passado.

Ao tomar conhecimento do vídeo, o governo do Estado abriu um procedimento administrativo para apurar o ocorrido. Em nota, a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) informou que já identificou as participantes da festa e as encaminhou para o isolamento.

Na unidade carcerária existem hoje aproximadamente 691 reeducandas, quando a capacidade seria de 200, segundo dados do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco (Sindasp-PE).