Presas jovens acusadas de raptar criança de maternidade

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Duas primas, apontadas pela polícia como responsáveis pelo roubo de um bebê no interior da maternidade do Hospital São José, em Ilhéus (BA), litoral baiano, foram detidas e apresentadas pela polícia nesta quarta-feira, 27, após uma denúncia anônima.

O bebê, que nasceu no último dia 14, estava em poder de Érica Nascimento de Jesus, de 20 anos, na residência da acusada, no bairro São Domingos. A prima de Érica, a adolescente E.S.S., 17, também participou do crime e foi detida ao lado jovem que, segundo vizinhos, perdeu uma criança recentemente e pretendia criar a menina sequestrada. Érica foi autuada por subtração de incapaz.

Luiza Vitória, nome com o qual a recém-nascida foi batizada pelos pais, foi levada dos braços da avó, que é deficiente visual, quando a mãe Luziane Gonçalves, de 16 anos, voltou ao hospital para uma consulta pós-parto. Após o roubo da criança, o pai, Laércio Souza dos Santos, 22 anos, registrou boletim de ocorrência. As duas jovens, quando retiraram a criança dos braços da avó, disseram que iriam levá-la para tomar vacina e não voltaram mais.