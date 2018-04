Presidenciáveis usam TV para apresentar biografia

Os três candidatos mais bem colocados na corrida presidencial dedicaram a maior parte de seus primeiros programas no horário nobre da TV para mostrar aos eleitores suas biografias.

O item foi predominante nas propagandas eleitorais das candidatas Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV) - 41% e 33,3% de seus tempos, respectivamente. O presidenciável José Serra (PSDB) foi o que menos usou seu programa para falar de suas origens - 20%.

O tucano, por sua vez, investiu pesado na saúde - 51%. O programa de estreia na terça-feira da semana passada, por exemplo, foi quase todo focado nas realizações do candidato nessa área, como os medicamentos genéricos, o coquetel anti-Aids e a construção de ambulatórios, projetos capitaneados por Serra durante sua passagem pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado.

Escolas técnicas. Outro tema também abordado pelo tucano foi a educação - 28%. No sábado, ele fez um programa quase temático para falar de suas realizações e propostas nessa área, como construção de escolas técnicas e faculdades de tecnologia.

Já a candidata petista optou por falar de sua trajetória de vida, explorando principalmente sua atuação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dos 31 minutos e 54 segundos que Dilma teve de exposição no horário nobre da TV até ontem, quase um terço (10 minutos e 50 segundos) foi gasto para tentar colar a imagem dela à de Lula.

Em seus primeiros programas, Dilma tratou superficialmente de suas propostas. Depois da biografia, outros três temas consumiram seu tempo no horário eleitoral da TV: economia e emprego (17%) e infraestrutura (11%). Neste último quesito, o espectro abordado foi amplo, da construção de estradas e ferrovias até a exploração de petróleo no pré-sal.

Meio ambiente. As propagandas da senadora Marina Silva, praticamente se dividiram entre dois assuntos: biografia e meio ambiente, cada um com 33,3% do tempo dela na TV. Das três peças publicitárias divulgadas por Marina até ontem, duas foram temáticas - a primeira falava dos efeitos do aquecimento global e a segunda, de sua biografia. Só no sábado a candidata abordou temas como saúde e segurança.

