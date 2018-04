Presidenciável já recebe doações pela internet

A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, está recebendo doações pela internet para sua campanha desde a última sexta-feira. Fenômeno durante a campanha de Barack Obama à Presidência dos Estados Unidos, a internet até o momento é utilizada somente por Marina como meio de arrecadação, considerando os principais candidatos à sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva. Oficialmente, a campanha eleitoral começou no dia 6 de julho no Brasil.

A campanha de José Serra (PSDB) desistiu, pelo menos por enquanto, de disponibilizar o sistema em seu site, por considerá-lo burocrático.

Já a campanha de Dilma Rousseff (PT) informou que está em fase de finalização do sistema e promete colocá-lo em funcionamento nos próximos dias.

No site http://www.minhamarina.org.br, qualquer eleitor pode fazer doações por meio de cartões de crédito com as bandeiras Visa e Mastercard, desde que emitidos no Brasil.

O titular deve ser pessoa física e estar com o CPF em situação regular, sem pendências na Receita Federal. Não serão aceitas, por enquanto, doações com o uso de cartões de débito.

Como doar. Para doar recursos para a campanha de Marina, é preciso preencher um cadastro com dados como nome, e-mail, CPF, endereço completo e telefone, segundo informou o PV.

É possível fazer doações com qualquer valor a partir de R$ 5 - limitadas, porém, a 10% dos rendimentos brutos declarados no Imposto de Renda do ano de 2009, conforme determinação da a legislação eleitoral.

O PV lembra ainda que o eleitor deve declarar a doação feita para a candidatura da presidenciável Marina Silva no Imposto de Renda de 2011.

"A campanha irá declarar todas as doações recebidas. É imprescindível, assim, que os doadores também declarem suas doações para evitar conflitos no cruzamento dos dados", informa o partido.

Até o momento, o PV conseguiu arrecadar R$ 4,650 milhões dos R$ 90 milhões que planeja gastar na campanha de Marina, segundo projeção informada à Justiça Eleitoral. O partido não soube informar qual valor pretende arrecadar na internet.

Nos EUA, apenas pela internet, o agora presidente Barack Obama conseguiu arrecadar US$ 500 milhões.