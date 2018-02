Presidente aumenta o tom para espantar o fantasma de 2006

Em conversas com seus aliados diretos, decidiu que era hora de assumir ele próprio o choque com os adversários na discussão sobre o escândalo da quebra de sigilos fiscais por funcionários da Receita Federal. Decidiu também que deveria falar forte.

Na prática, quer usar a mesma popularidade que ajudou a decolagem de Dilma para evitar que ela se exponha na discussão do problema e perca a vantagem obtida sobre José Serra.

Lula tem na memória a reta final da eleição de 2006. Na ocasião, apesar do favoritismo, viu Geraldo Alckmin, do PSDB, reagir nas semanas finais de campanha, empurrado pela lembrança dos escândalos do mensalão e dos aloprados.

Com esses temas negativos centralizando a agenda de debates, Lula deixou de garantir sua reeleição já no primeiro turno. Terminou com 48,61% dos votos válidos, contra 41,64% de Alckmin, deixando a vitória imediata escapar por 1,3 ponto porcentual.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para evitar a repetição do problema de quatro anos atrás, o presidente se escalou para defender a candidatura que ele mesmo criou. Tudo para evitar a realização de um segundo turno, na qual a oposição chegaria revigorada por salvar uma eleição aparentemente perdida e com tempo de rádio e televisão igual ao da campanha de Dilma. A ordem de Lula é não correr riscos.