Presidente do PSDB critica falas de Dilma O presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, ironizou, no primeiro intervalo do debate, o desempenho de Dilma Rousseff. "Ela parece gaga nas ideias, nas palavras e no pensamento. Não concluiu um raciocínio. Se a gagueira for intelectual, aí é mais grave", afirmou o tucano.