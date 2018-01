Presidente do STF defende ação do Exército O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, disse ontem que não vê razão para criticar a participação do Exército ou para politizar o caso da Providência. "Não acho que o tema de segurança pública deva ser politizado a esse ponto de impedir que as Forças Armadas sejam utilizadas em ações como as do Rio, diante da carência até mesmo dos serviços de segurança", afirmou. Mendes argumentou que a Constituição permite a ação do Exército nesses casos e lembrou que episódios de violência já ocorreram com as Polícias Militar e Civil.