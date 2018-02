Presidente do TJ assume governo interino

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior, vai assumir a chefia do governo da Paraíba por 15 dias. O governador José Targino Maranhão (PMDB), candidato à reeleição, pediu licença de duas semanas para tratar de assuntos particulares. Como o atual presidente da Assembleia, Ricardo Luís Barbosa de Lima, concorre ao cargo de deputado estadual, Ramalho Júnior foi chamado. Durante o período, assumirá a presidência do TJ-PB o desembargador Nilo Luís Ramalho Vieira.