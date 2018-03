O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Carlos Augusto Hoffmann, assumiu ontem o governo do Estado no lugar do governador Orlando Pessuti, em viagem para a África do Sul. Hoffmann ficará como governador interino até dia 13. A Constituição Estadual determina que o presidente da Assembleia é o substituto imediato, mas Nelson Justus (DEM) se licenciou do cargo.