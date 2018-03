Presidente do TSE diz não temer enxurrada de recursos contra a lei O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que não teme uma enxurrada de recursos contra a Lei da Ficha Limpa. "Não temo, não, porque a lei é clara e o pronunciamento do TSE também foi claro. Os juízes e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) deverão aplicar essa lei de conformidade com o entendimento do TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral."