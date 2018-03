Presidente pede encontro discreto com ''Madres'' Sempre cautelosa nos debates sobre ditadura, a presidente Dilma Rousseff tem encontro marcado hoje com as líderes das organizações das Mães e Avós da Praça de Mayo. A expectativa é que ela ganhe um lenço, símbolo das representantes das duas entidades que cobram o julgamento dos responsáveis por sequestros, torturas e assassinatos de civis durante o regime militar argentino (1976-1983).