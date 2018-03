Presidente sanciona projeto de lei que destina R$ 25 mi à Autoridade Palestina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem projeto de lei que prevê a destinação de R$ 25 milhões à Autoridade Nacional Palestina. O objetivo é ajudar na reconstrução da Faixa de Gaza. Em maio, o governo Lula condenou o ataque de navios da marinha israelense a uma frota de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza ? a cineasta brasileira Iara Lee estava em uma das embarcações. "Gaza é um centro de preocupações mundiais. É dinheiro para um fundo que vai trabalhar para a reconstrução, um fundo administrado pelas Nações Unidas", explicou ontem Amorim. Segundo o chanceler, há um interesse palestino de que o Brasil permaneça nas discussões sobre a paz no Oriente Médio. Sobre as relações Brasil-Israel, Amorim negou haver abalo diplomático com o episódio.