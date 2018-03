Presídio libera visitas a Abadía Até ontem, nenhuma pessoa havia pedido cadastramento no presídio de segurança máxima de Campo Grande (MS) para visitar o traficante colombiano Juan Carlos Abadía. As visitas, inclusive íntimas, foram liberadas desde ontem, quando Abadía completou o período de adaptação. Durante os últimos 10 dias, ele passou trancado numa cela com sete metros quadrados e recebeu apenas o advogado. Ontem, Abadía tomou seu primeiro banho de sol, ao lado de outros dez presos. Também conhecido como Chupeta, o colombiano foi preso pela Polícia Federal no dia 7 em sua mansão, avaliada em R$ 2 milhões, no condomínio de luxo Aldeia da Serra, em Barueri, na Grande São Paulo. Ele é acusado de mandar matar 15 pessoas nos Estados Unidos e outras 300 na Colômbia.