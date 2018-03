Presídio onde está goleiro Bruno é vistoriado em MG

SÃO PAULO - A Penitenciária Nelson Hungria, localizada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o goleiro Bruno Fernandes, acusado do assassinato de sua ex-amante Eliza Samudio, cumpre prisão preventiva há quase nove meses, passa por vistoria nesta terça-feira, 26.

A ação desencadeada pela Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi) teve início ontem, como parte da operação que deve atingir 120 unidades prisionais em todo o Estado, para evitar a entrada de celulares e outros materiais nas unidades.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Penitenciária Nelson Hungria foi a primeira das 120 unidades prisionais de Minas a receber a operação conjunta, com a ação de 400 agentes do Grupo de Intervenção Tática (GIT), do Comando de Operações Especiais (Cope) e de outras unidades prisionais.

A operação continua nesta terça-feira, para a finalização da varredura em toda a penitenciária. Além das celas, estão sendo inspecionados, ainda, o pátio e a área externa dos pavilhões. Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros acompanham a operação.