Preso acusado de tentar matar ex-secretário do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje, na favela do Jacarezinho, zona norte da capital fluminense, o acusado de tentar assassinar o ex-secretário de Segurança Josias Quintal, em junho deste ano.

De acordo com a corporação, agentes do Departamento Geral de Polícia do Interior (DGPI) prenderam um suspeito conhecido como "Cazé". Ele é acusado de ser o autor dos disparos que mataram por engano o secretario de Aperibé, Valdemar Duarte.

De acordo com as investigações, o crime teria sido encomendado para executar o ex-secretário de Segurança do Rio.