Preso assassino de irmão de humorista Foi preso ontem, em Aracaju (SE), Sidclei Costa Silva, de 23 anos, apontado pela polícia como o assassino de Mauro José Mascarenhas Pimentel dos Santos, de 46 anos, irmão do humorista Cláudio Manoel, que trabalha no programa da TV Globo Casseta & Planeta. Segundo a polícia, Silva disse que brigou com Santos no apartamento da vítima em Salvador (BA) após os dois manterem relações sexuais.