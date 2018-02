Preso cabo do Exército envolvido com quadrilha de MG Um cabo do Exército em Santarém, no Pará, foi preso sob a suspeita de fornecer armas e equipamentos de uso exclusivo das Forças Armadas à quadrilha que praticou uma série de assaltos a bancos entre 8 e 10 de janeiro, em regiões de Minas Gerais. Nesta sexta-feira, a polícia mineira apresentou cinco suspeitos das ações criminosas, presos nos últimos dias nos estados do Pará, Maranhão e Goiás. Outros nove suspeitos permanecem foragidos. "A investigação detectou que parte do material apreendido com os criminosos foi desviada do Exército. Está bem documentado", disse o delegado Wandersosn Gomes da Silva, coordenador do Comitê de Gestão Estratégica e Tática do Departamento de Investigações da Polícia Civil. Nove carregadores de fuzil 762 e farta munição, além de uma mochila com o logotipo do Exército, foram apreendidos na semana passada com Onicésar Abrenhosa Guimarães e o ex-policial militar Walter Canté de Oliveira, apontados como líderes da quadrilha. A partir da apreensão do material, os policiais chegaram ao cabo Alenílson Martins Gonçalves, de 33 anos, que seria o responsável pelo setor de logística do 8º Batalhão de Construções de Santarém. "Antes da apreensão, ele teve um encontro com outras pessoas presas na região de Santarém", afirmou o delegado. No início de janeiro, bandidos assaltaram agências bancárias e assassinaram o cabo da Polícia Militar, Vandec Costa da Silva, 32 anos, durante a fuga. Eles também fizeram reféns cinco policiais militares, dois delegados e um juiz, que só foram liberados no início da manhã seguinte, na cidade de Sacramento. Cerco A Polícia Militar de Minas continua neste sábado o cerco para tentar capturar quatro assaltantes, fortemente armados, que estariam escondidos em uma mata fechada da região de Bonfinópolis de Minas. Mais de 200 policiais participavam das buscas. Quatro suspeitos já foram presos. No final da noite do último sábado, os bandidos libertaram quatro homens mantidos reféns por quase uma semana.