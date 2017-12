Preso coletor de ''impostos'' do PCC Policiais do Departamento Estadual de Narcóticos (Denarc) de São Paulo prenderam ontem um homem apontado como coletor de "impostos" do Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a polícia, Paulo Luís Ferreira, de 31 anos, recolhia o dinheiro com a venda de drogas. Com ele foram encontrados R$ 153 mil em dinheiro e uma pistola. Ferreira atuava em Cidade Tiradentes, na zona leste, e era investigado havia dois meses.