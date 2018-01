Preso delegado suspeito de envolvimento com jogo do bicho O delegado Alexandre Vieira, que atuava no Centro de Operações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, foi preso nesta segunda-feira após demorada investigação, acompanhada pelo Ministério Público, que começou em 2000, durante a CPI do Crime Organizado na Assembléia Legislativa. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça. Vieira estaria envolvido com o jogo do bicho e responderá a processo por prevaricação, extorsão, falsidade ideológica, lavagem ou ocultação de bens ou valores e falso testemunho. O chefe da Polícia Civil, José Antônio Araújo, não revelou detalhes da investigação. Vieira permanecerá numa cela do Grupamento de Operações Especiais, onde também estão detidos outros 30 policiais.