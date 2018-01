Preso distribuidor de drogas ligado ao traficante Matemático

São Paulo, 24 - Foi preso nesta quarta-feira, 23, no município Engenheiro Paulo de Frontin, na região centro-sul fluminense, Anderson do Nascimento Pinheiro, apontado como o maior de distribuidor de drogas para as comunidades de Campo Grande e Nova Iguaçu, no Rio.

Segundo a Polícia Civil, Anderson era ligado à mesma facção criminosa do traficante Márcio José Sabino Pereira, o "Matemático", que morreu no último dia 12. O faturamento semanal do criminoso, segundo a polícia, chegava a R$ 500 mil.