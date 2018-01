Preso é decapitado após banho de sol Um detento do presídio de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, foi decapitado anteontem, após o banho de sol. O cadáver de José Teodósio da Silva, de 35 anos, foi encontrado pelos carcereiros. A cabeça estava na marca do pênalti da quadra de futebol. O detento João Maria Segundo do Nascimento, de 43, assumiu o crime e foi autuado em flagrante.