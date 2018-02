Preso em São Paulo um dos maiores ladrões de gado do País A Polícia Civil anunciou a prisão de Renato Dias, 42 anos, apontado como um dos maiores ladrões de gado do País. Dias liderava uma quadrilha que roubava gado e implementos agrícolas em todo estado de São Paulo. Dono de uma ficha criminal de 10 metros comprimento, ele foi preso nesta segunda-feira, 9, quando tomava cerveja num bar da cidadezinha de Coroados, a 510 quilômetros de São Paulo. Segundo a polícia, nos últimos três meses, mais de 20 fazendas foram assaltadas pelo bando, que costuma fazer reféns. Num dos assaltos, foram roubados 70 cabeças de gado, três caminhões e tratores e a família de caseiros, ficou refém dos assaltantes por mais de cinco horas. Na delegacia, Dias, que tem parte de uma perna amputada, disse que se tivesse as duas pernas, teria escapado dos policiais. A polícia espera agora prender os outros integrantes da quadrilha.