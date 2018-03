Preso em Sorocaba acusado de matar esposa Antônio Carlos Soares, de 36, o principal suspeito de ter matado sua esposa, Regiane Rodrigues Antunes, de 24 anos, foi preso por policiais militares depois de ter sido visto nas proximidades do cemitério em que sua mulher, foi enterrada, na manhã desta segunda-feira, na cidade de Sorocaba, interior paulista. Rejane foi com golpes de faca e teve um dos seios cortado. Denunciado por familiares da vítima, Antonio Carlos admitiu a autoria do crime que chocou a população de Salto de Pirapora, cidade vizinha de Sorocaba. Ele manifestou a intenção de se apresentar ainda nesta segunda-feira, acompanhado por advogado, à autoridade policial de sua cidade, uma vez que já se esgotou o prazo em que poderia ser autuado em flagrante. Ao se detido, próximo ao cemitério sorocabano de Santo Antônio, foi levado à delegacia de Sorocaba, onde deverá prestar depoimento e pode ser liberado, se não foi decretada sua prisão preventiva. O homem, porém, é descrito como uma pessoa extremamente violenta e alguns parentes de Rejane afirmam que também foram ameaçados de morte por ele.